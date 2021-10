Les meilleures universités du monde sont aux USA, selon le classement de US & World Report

Cette année encore, la plupart des meilleures universités au monde sont aux États-Unis. Selon le huitième rapport annuel du US News & World Report, 14 des 16 meilleures universités du globe sont américaines. Cette année, 175 institutions installées dans plus de 90 pays ont été analysées, explique CNBC sur son site internet. Soit 255 de plus que pour 2021.

- Publicité-

Pour Robert Morse, chargé de la data chez US News, les classements sont de fait plus précis que les années précédentes « en raison de l’accent mis sur la recherche universitaire ». Treize critères différents ont ainsi été pris en compte pour les différencier, comme les publications universitaires, donc, mais aussi la réputation globale et régionale ou encore les collaborations internationales.

« Boston est toujours the place to be », s’est réjoui le Boston Magazine sur son site internet peu après la publication des classements. En effet, les deux meilleures universités – Harvard et le Massachusetts Institute of Technology – sont basées à Cambridge, dans l’agglomération bostonienne.

Face aux universités américaines, seul le Royaume-Uni semble tirer son épingle du jeu avec quatre institutions dans le top 20, dont deux dans les dix premières : Oxford (5e) et Cambridge (8e). L’université de Toronto (16e) parvient aussi à arracher l’une des vingt premières places.

US News permet aussi d’affiner la recherche par continent. On retrouve l’université du Cap à la première place pour l’Afrique (109e au classement global), celle de Tsinghua à Pékin pour l’Asie (26e), celle de Melbourne pour l’Océanie (25e) et celle de São Paulo pour l’Amérique du Sud (111e). Pour tomber sur une université française, il faut remonter jusqu’à la 46e place, à laquelle figure la Sorbonne à Paris.