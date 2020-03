Les membres du bureau de l’ARP et les présidents des blocs parlementaires appelés à se réunir d’urgence

Le président de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a appelé, dimanche 15 mars 2020, les présidents des blocs parlementaires et du bureau de l’Assemblée, à des réunions d’urgence, lundi et mardi, 16 et 17 mars, à 11heures, pour discuter des évolutions sur le plan sanitaire, dans ce contexte du coronavirus.

Selon un communiqué de l’ARP, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfekh se prononcera, demain mardi, devant les parlementaires au Bardo, sur la situation générale dans le pays et les dernières évolutions concernant l’épidémie du Coronavirus. Il devra annoncer de nouvelles mesures et décisions urgentes pour éviter la propagation du Covid-19.

Les parlementaires pourraient proposer, lors des réunions prévues, des mesures législatives urgentes, a indiqué la même source.

Le Chef du gouvernement avait déjà annoncé, le 13 mars dernier, une première série de mesures préventives et anticipatives portant, notamment, sur la fermeture complète des frontières maritimes et la diminution des liaisons aériennes vers certains pays touchés par le coronavirus.

Les nouvelles restrictions concernent aussi les voyageurs parmi les tunisiens et les étrangers, appelés, dès leurs arrivée sur le territoire tunisien à s’auto-isoler. La prière collective, les activités sportives dont les championnats nationaux ainsi que les manifestations culturelles et artistiques ont été reportées jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère de la Santé Publique a fait état, dimanche, de 20 cas de contamination au coronavirus en Tunisie.