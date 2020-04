Les membres du gouvernement font don de la moitié de leurs salaires

Le Conseil des ministres a annoncé, mercredi, que les membres du gouvernement feront don de la moitié de leurs salaires du mois d’avril 2020, au profit du fonds de lutte contre le coronavirus “1818”.

Réuni mercredi à Dar Dhiafa, sous la présidence du chef du gouvernement Ilyes Fakhfakh, le conseil des ministres a examiné les derniers développements de la situation sanitaire dans le pays, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement a présenté, au début des travaux du conseil, tous les axes du plan national de lutte contre le coronavirus et les décisions qui ont été prises dans le domaine de la santé, en plus des mesures relatives à la maîtrise des implications sociales, économiques et sécuritaires.

Fakhfakh a rappelé la décision du Conseil de sécurité nationale réuni le 31 mars 2020 de prolonger la période du confinement total. Il s’agit, précise-t-il, d’une recommandation de 15 experts dans le domaine de la santé lié à la lutte contre le nouveau coronavirus. Il a souligné l’importance de cette mesure dans la maîtrise de la propagation de la maladie et le renforcement des acquis réalisés dans ce domaine.

Le chef du gouvernement a notamment insisté sur la nécessité d’accélérer le parachèvement de l’application des mesures sociales prises en faveur des personnes à revenu limité et des classes sociales défavorisées. Il a, dans ce contexte, appelé à prendre des mesures complémentaires afin de renforcer davantage le soutien apporté à ces catégories et de réduire leur souffrance.