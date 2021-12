Les mesures de Kais Saied ont aggravé la crise, selon Ennahdha

Les mesures exceptionnelles annoncées, le 25 juillet 2021, par le président Kais Saied ont aggravé la crise qui secoue déjà le pays et porté atteinte aux acquis de la démocratie a souligné, vendredi, le mouvement Ennahdha.

Les mesures de kais Saied ont exacerbé la crise politique et économique qui menace désormais la stabilité du pays, a encore averti Ennahdha dans un communiqué.

Le mouvement a souligné la nécessité de résoudre la crise politique à travers un dialogue national qui devrait déboucher sur des approches communes entre les différentes forces politiques et sociales.

Pour Ennahdha, le président kais Saied a confirmé dans son dernier discours qu’il s’est arrogé réellement les pleins pouvoirs, dénonçant la décision de poursuivre le gel du parlement élu pour une année supplémentaire.

« Le président kais Saied décide seul du sort du pays », s’est indigné Ennahdha, évoquant des manœuvres à la manière des régimes autocratiques populistes comme les consultations électroniques et les référendums. « Kais Saied cherche à modifier la Constitution et à reconstituer la scène politique, constitutionnelle et électorale », accuse encore Ennahdha, ajoutant qu’il s’agit d’une une menace réelle pour les constantes des libertés et des droits de l’homme.

Le mouvement Ennahdha a appelé « les partisans de la révolution » et ceux qui refusent de revenir à l’ère de la tyrannie et de l’injustice à défendre les acquis, à revenir à la légitimité, à reprendre la vie démocratique et à soutenir une réforme globale.

Par ailleurs Ennahdha a dit rejeter toute tentative d’étendre le régime « autocratique » et de fixer des échéances électorales sans dialogue avec les forces politiques et civiles, mettant en garde contre le projet imposé par le président Saied qui, a-t-il dit, menace l’État, et ses institutions démocratiques ».