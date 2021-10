Les mesures sécuritaires renforcées visent à protéger les manifestants

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni a démenti dimanche, les informations véhiculées sur les réseaux sociaux à propos des restrictions sécuritaires imposées à l’arrivée des manifestants dimanche, à l’avenue Habib Bourguiba, lesquels se sont rassemblés devant le théâtre municipal.

Hayouni a déclaré à l’Agence TAP, que « les unités sécuritaires assument leur devoir de protéger les protestataires et garantir leur sécurité, en toute impartialité, loin des tiraillements politiques, comme pour les autres manifestations ».

« Le ministère de l’intérieur a mobilisé les moyens matériels et humains et adopté la même stratégie sécuritaire que pour les manifestations précédentes. Les forces de sécurité oeuvrent à l’application des exigences des droits de l’homme et leur conciliation avec l’application de la loi », a t-il assuré.