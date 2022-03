Les milliardaires russes ont déjà perdu 126 milliards $, selon Forbes

Sept jours de guerre, des centaines de milliers de déplacés et des marchés financiers déstabilisés. Face à l’invasion lancée par la Russie et à ses conséquences dramatiques pour l’Ukraine, le monde occidental a pris des sanctions économiques drastiques dont les effets commencent à se faire sentir.

Selon les calculs du magazine américaine Forbes, spécialiste notamment des classements et des estimations de valeurs ou de fortunes, les milliardaires russes auraient ainsi déjà perdu au moins 126 milliards de dollars depuis le début de l’offensive, soit 114 milliards d’euros environ.

Dès le jeudi 24 février, avec la clôture de la bourse de Moscou en très forte baisse (-33%, les échanges sont depuis suspendus), environ 71 milliards de dollars auraient même été effacés de la fortune des 116 milliardaires que compte la Russie, toujours selon Forbes. Le résultat de la réaction des marchés aux sanctions imposées par l’Occident, mais aussi des mesures qui visent directement certaines personnalités proches du pouvoir.

À cet égard, le magazine américain cite en particulier les exemples de Gennady Timchenko et de Vagit Alekperov, deux hommes qui auraient perdu plus de quatre milliards de dollars chacun dans le repli des marchés.

Et ces pertes ne sont sûrement pas terminées pour les grandes fortunes de Russie. Au-delà de la santé hésitante de l’économie mondiale et de l’étreinte des sanctions qui ne va pas se relâcher de sitôt, plusieurs pays pourraient en effet saisir des actifs appartenant aux milliardaires russes. Dans son discours sur l’état de l’Union, le président américain Joe Biden a par exemple annoncé qu’il s’apprêtait à « saisir les yachts, appartements de luxe et jet privés » des oligarques russes. Une mesure que réclame aussi l’opposition au Royaume-Uni.