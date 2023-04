Les ministères de la santé et du commerce appellent à éviter l’achat des jouets exposés à la vente hors circuits organisés

A l’occasion de l’avènement de Aid El Fir, les ministères de la santé et du commerce et de développement des exportations ont appelé à ne pas acheter les jouets qui représentent un danger pour la santé des enfants dont les tire-boulettes et les pétards ainsi que d’autres jouets. Dans un communiqué commun, les deux ministères ont souligné lundi l’impératif d’éviter l’achat de ces produits exposés à la vente, hors circuits organisés et qui n’étaient pas soumis au contrôle officiel, outre la nécessité de vérifier les données mentionnées sur l’emballage extérieur du jouet portant sur la tranche d’âge et les précautions d’utilisation. Les services de contrôle des deux ministères assurent l’accroissement des opérations de contrôle lors de la prochaine période, affirme le communiqué.

