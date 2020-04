Les ministères de l’Industrie et de la santé ciblent la production de 32 millions de bavettes pour la prochaine période, d’autant plus le danger de contamination durera encore des mois au moins, a souligné le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Tunis.Ben Youssef qui a démenti les informations publiées sur des soupçons de corruption dans l’opération de préparation à la fabrication des bavettes, a précisé que près de 100 PME ont présenté leurs demandes d’adhésion à l’opération de fabrication, auprès du ministère. En outre, le département de l’industrie examinera plus de 500 demandes présentées par d’autres sociétés tunisiennes, pour la fabrication d’un produit dont le prix de référence ne dépasse pas 1,950 D pour les bavettes non médicales et qui sont destinées à la consommation générale.Ben Youssef a déclaré que la capacité de production sera de 7,5 millions bavettes toutes les deux semaines, précisant que quatre usines et plusieurs petites unités y participeront et que le produit sera vendu par la pharmacie centrale et les pharmacies.Près de 2 millions bavettes sur un total de 32 millions, ont été mises à la disposition des agents de la santé publique, y compris les médecins et le cadre paramédical, sur demande des ministère de la Santé et du Commerce. Concernant la “controverse” qui a accompagné le processus de préparation de la fabrication de cette grande quantité de bavettes et l’existence d’un “soupçon de corruption” d’après l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), le ministre de l’Industrie a déclaré que cette affaire “suscitait les inquiétudes” des industriels , expliquant qu’il avait contacté en personne, le président de la INLUCC et démenti l’existence de cette corruption. Le ministre se dit d’accord concernant le recours à la justice en cas de preuves confirmant cette suspicion.Il a expliqué qu’il ne savait pas que le propriétaire de l’une des entreprises concernées par la demande de participation à la fabrication des bavettes est un membre du Parlement et qu’il s’est présenté uniquement en tant que chef d’entreprise, a-t-il déclaré.