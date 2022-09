Les ministères du Commerce et de l’Agriculture prennent des mesures en matière de stockage et de commercialisation des pommes de terre et des oignons secs

Les ministères du Commerce et de l’Agriculture ont annoncé dans un communiqué conjoint publié samedi, avoir adopté à partir du samedi 10 septembre 2022, une série de mesures pour garantir la transparence des opérations de stockage et de commercialisation.

C’est ainsi que le dernier délai de stockage des pommes de terre destinées à la consommation, a été fixé au 30 octobre 2022, et celui des oignons secs au 31 décembre 2022. «Ces délais peuvent être prorogés, dans le cadre d’un plan gouvernemental visant à assurer la régularité de l’approvisionnement des marchés, et en cas d’abondance de l’offre».

Les deux départements ministériels ont appelé les personnes physiques et morales et tous les intervenants disposant de stocks de ces deux produits, à s’engager à assurer la régularité de l’approvisionnement du marché en quantités suffisantes quotidiennement.

Les deux départements ont demandé aux intervenants concernés, de déclarer, auprès des directions régionales du commerce, leurs stocks et les adresses de leurs entrepôts, ainsi que de s’inscrire sur l’application informatique mise à leur disposition, tout en s’engageant à mettre à jour l’ensemble des opérations réalisées, quotidiennement.

Il importe de rappeler que toute opération de stockage ou de commercialisation de ces deux produits, ne respectant pas les dispositions légales en vigueur, expose le contrevenant à des poursuites judiciaires et administratives.