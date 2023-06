Les ministres des AE des BRICS préparent le prochain sommet à Johannesburg

Ils ne s’étaient pas réunis depuis quatre ans. Les ministres des Affaires étrangères du groupe des BRICS se retrouvent au Cap, en Afrique du Sud, à partir de ce jeudi et jusqu’à demain vendredi 2 juin. Les ministres du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud devraient évoquer les défis en cours pour renforcer leur partenariat et peser face à ce qu’ils perçoivent comme une domination occidentale et notamment américaine.

Cette réunion est aussi une répétition grandeur nature avant le sommet des chefs d’État qui doit se dérouler en août, à Johannesburg. On ne sait toujours pas si Vladimir Poutine, visé par un mandat d’arrêt international, osera mettre les pieds en Afrique du Sud.

La question sera dans toutes les têtes lors de la réunion qui se tient au Cap ce jeudi et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, peut s’attendre à devoir y répondre. Le président russe se déplace peu en dehors de ses frontières depuis le début de la guerre en Ukraine, sa venue à Johannesburg serait donc un événement.

En attendant, c’est bien son ministre, Sergueï Lavrov qui voyage. Le voici déjà de retour en Afrique du Sud après sa visite de janvier. Il revient également d’une tournée qui l’a conduit au Kenya, au Burundi et au Mozambique. La Russie montre son intérêt pour l’Afrique et les Africains montrent leur intérêt pour les BRICS.Vendredi, le groupe des cinq s’ouvrira à des pays amis. Sont attendus les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, des Comores et du Gabon tandis que l’Égypte doit participer à distance. L’Égypte aimerait intégrer le groupe des BRICS, tout comme l’Algérie. La dernière intégration remonte à 2010, c’est l’Afrique du Sud qui avait été invitée