Les ministres français et allemand de l’Intérieur reçus par Kais Saied

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce matin, lundi 19 juin 2023, au palais de Carthage, Nancy Faeser, ministre de l’Intérieur allemande, et Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur français.

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les relations de coopération et de partenariat solides et stratégiques entre la Tunisie et l’Union européenne dans divers domaines, ainsi que la volonté commune de les renforcer et de les développer vers de nouveaux horizons selon de nouvelles perspectives et visions.

Le président de la République a souligné, lors de cette réunion, que la Tunisie n’acceptera jamais d’être le gardien des frontières d’un autre pays, tout comme elle ne tolérera pas l’implantation des migrants sur son territoire.

Il a, en outre, réaffirmé sa position sur la nécessité d’adopter une nouvelle approche concernant le phénomène de la migration irrégulière, basée sur l’élimination des causes plutôt que sur la tentative de traiter les conséquences, et a appelé à la convergence des efforts pour mettre fin à ce phénomène « anormal et inhumain ».