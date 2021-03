Les ministres tunisien et libyen des AE se rencontrent au Caire

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’entente nationale de Libye , Mohammed Sayala, a discuté avec son homologue tunisien Othman Al-Jarandi, des résultats du Forum de dialogue politique libyen (FDLP) accueilli en Tunisie et de l’évolution du processus politique dans le pays.

Au cours de l’enytrevue qui s’est tenue en marge de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, dans la capitale égyptienne, Le Caire, mercredi, Al-Jarandi a souligné le soutien de son pays aux Libyens pour parvenir à la sécurité et à la stabilité dans leur pays.

Les deux parties ont également discuté de questions d’intérêt commun, et des moyens d’activer l’Union du Maghreb arabe et de relancer ses institutions et ses structures.