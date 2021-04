Le comité national de lutte contre le coronavirus a décidé d’interdire la circulation des motos, des véhicules privés et des moyens de transport urbain de 19 heures à 5 heures du matin, à l’exception des cas urgents et justifiés et ce à partir de demain, dimanche 18 avril 2021 jusqu’au 30 avril 2021.L’horaire du couvre-feu est maintenu de 22H00 à cinq heures du matin.

