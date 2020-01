Les moyens de développer la coopération tuniso-omanaise au centre d’une réunion de travail

Les moyens de développer la coopération et les opportunités de partenariat entre la Tunisie et le sultanat d’Oman dans le domaine de la santé ont été au centre d’une réunion de travail, lundi, entre deux délégations des ministères de santé des deux pays.

Les deux parties ont discuté des moyens de développer les investissements dans l’industrie des fournitures pharmaceutiques et médicales, indique un communiqué publié par le ministère.

La réunion, présidée par la ministre de la Santé par intérim, Sonia Becheikh, a notamment porté sur l’échange d’expériences et d’expertise dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, indique-t-on de même source.

La délégation omanaise était présidée par le directeur général des affaires pharmaceutiques et du contrôle des médicaments au ministère omanais de la Santé, Mouhammad Hamdan Al Rubaie.

Ont assisté également à la réunion, des représentants des départements, organismes et structures professionnelles dans le domaine de la pharmacie et de la médecine, du côté tunisien.