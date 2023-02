Les nantis tunisiens dépensent 11.767 DT par an pour leur consommation

L’Enquête Nationale sur le Budget, la Consommation et le Niveau de Vie des ménages, conduite en 2021, publiée la semaine dernière par INS (Institut National de la Statistique), démontre que la dépense moyenne aux prix courants par personne et par an s’établit à hauteur de 5 468 dinars en2021, comparée à 3 871 dinars en2015, soit une hausse de 41,3% sur l’ensemble de la période 2015-2021. Cette progression correspond à une croissance annuelle moyenne de 5,9%. Aux prix constants (Ndlr : prix en valeur réelle c’est-à-dire corrigés de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence), les dépenses ont connu une quasi-stagnation sur la période 2015-2021.

Les dépenses moyennes par personne par an varient considérablement selon les tranches de la distribution statistique des dépenses. En effet, les 20% de ménages les plus nantis, consacraient en 2021 en moyenne 11 767 dinars par tête à leurs achats de consommation contre 2 014 dinars durant la même année par personne et par an chez les ménages du premier quintile (les 20% les moins nantis), soit environ un rapport de 1 à 6.