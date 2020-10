Les normes IFRS en janvier 2021. Anis Wahabi en doute

L’Assemblée Générale du Conseil National de la Comptabilité du 6 septembre 2018 a décidé d’appeler les sociétés cotées, les banques et les établissements financiers FAPE, les sociétés d’assurance et de réassurance à établir leurs états financiers consolidés selon les normes internationales d’information financière (IFRS) à partir du 1er janvier 2021. C’est ce que rappelle l’expert-comptable Ani Wahabi. Et d’ajouter que « la Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier ont publié respectivement une circulaire et un communiqué pour entériner cette décision et lancer le processus ». Il constate ensuite qu’ « en l’absence d’une modification de la loi n^96-112 relative au système comptable des entreprises, je ne vois pas de cadre réglementaire pour le processus de passage.

Aussi, un effort de rapprochement entre la loi comptable et la réglementation fiscale est-t-il nécessaire, ou au moins, un document de cadrage du passage du résultat comptable IFRS au résultat fiscal.

Cela est-il à l’ordre du jour ? Peut-on y arriver avant le 1er janvier 2021 ? ».