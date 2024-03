Les nouvelles mesures du code des changes contribueront à augmenter la demande des devises

Les nouvelles mesures du nouveau code des changes, une fois adopté par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), permettront d’augmenter la demande de devises pour ouvrir des comptes sur des plateformes ou de réaliser des opérations d’exportation, a affirmé l’expert économique et spécialiste des marchés financiers, Moez Hadidane.

Pour l’expert, cette étape aura des prémices positives sur le moyen terme.

« Les investissements ouvriront les perspectives aux sociétés tunisiennes voulant investir à l’étranger, ainsi qu’aux jeunes, ce qui aura un impact sur la demande de devises », a expliqué Hdidane, dans une entrevue vidéo accordée à l’Agence TAP.

Il a ajouté que ces ressources en devises vont générer des bénéfices en devises, lesquels (bénéfices) seront réinjectés ultérieurement dans des comptes auprès d’un intermédiaire agréé, tel que stipulé par la loi, ce qui renforcera les réserves en devises.

Il a souligné que le nouveau code va générer des flux d’entrée et de sortie de devises sur le marché des changes, dont les mouvements sont actuellement limités.

Il a considéré que la nouvelle loi permettra aux investisseurs étrangers de bénéficier d’une liberté illimitée en matière d’acquisition d’obligations émises par l’État ou d’autres entreprises, rappelant qu’actuellement l’opération d’achat est limitée à 20% des émissions annuelles.

L’expert a souligné que le projet du code des changes permettra à l’investisseur étranger de collecter des fonds, ce qui l’incitera par conséquent, à acquérir des titres d’emprunts, en permettant une souplesse de sortie et de réexportation des devises

Pour Hadidane, la problématique de l’investissement étranger concerne le climat des affaires, notamment le cours de change du dinar, proposant la mise en place de politiques permettant de garantir la stabilité de la monnaie nationale, pour inciter à l’investissement.

