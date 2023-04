Les objectifs de la stratégie nationale du tourisme au centre d’un conseil ministériel

Les objectifs de la stratégie nationale du tourisme à l’horizon de 2035, ses principaux axes et les programmes projetés ont été au centre d’un conseil ministériel tenu, mercredi à la Kasbah, en présence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden Romdhane.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, cette stratégie vise essentiellement à développer le secteur touristique et à renforcer son rôle dans le développement économique, social et environnemental notamment dans les régions intérieures.

Il s’agit également de promouvoir la destination Tunisie afin qu’elle soit l’une des destinations touristiques concurrentielles et durables dans le monde et ce, dans le cadre d’une vision commune entre tous les intervenants dans le secteur.

A cette occasion, la cheffe du gouvernement a souligné l’importance d’œuvrer à la mise en œuvre de cette stratégie qui devra toucher tous les produits touristiques et toutes les régions afin de développer les services et renforcer l’employabilité et la compétitivité du secteur tout en tenant compte des spécificités de chaque région.

Elle a, en outre, mis l’accent sur le rôle central du secteur touristique dans le développement des indicateurs de développement économique et social.

De son côté, le ministre du tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a souligné, dans une déclaration aux médias à l’issue de la réunion du conseil ministériel, que la promotion de la compétitivité du secteur, la diversification des produits touristiques, l’investissement et la promotion de la destination Tunisie sont les principaux objectifs de la stratégie nationale du tourisme à l’horizon de 2035.

Il s’agit également de travailler sur la durabilité du secteur afin qu’il soit apte à affronter les crises occasionnelles comme la crise de COVID-19, d’adopter une approche basée sur la gestion durable des destinations touristiques, de limiter les impacts négatifs sur le secteur et de promouvoir les résultats positifs au profit des habitants, de l’environnement et du patrimoine culturel, a-t-il ajouté.

- Publicité-