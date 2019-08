Les observateurs pour les prochaines échéances électorales relevant de l’UGTT seront présents dans les bureaux de vote dans les régions

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail chargé de la fonction publique, Hfaiedh Hfaiedh, a indiqué mardi que les observateurs pour les prochaines échéances électorales, relevant des observatoires régionaux de l’UGTT seront présents dans les centres et bureaux de vote à l’intérieur du pays et dans les zones éloignées.

En marge des travaux d’une session de formation consacrée à la formation des formateurs de l’UGTT, relevant des observatoires régionaux dans les gouvernorats de Gafsa, Kebili et Tozeur, Hfaiedh a déclaré à la TAP que l’UGTT a entamé la formation de 4 mille formateurs lors des sept sessions de formation régionales, organisées en partenariat avec l’Institut arabe des droits de l’Homme.

“Ces 4000 formateurs assureront, à partir de la première semaine du mois de septembre prochain, la formation de pas moins de 10 mille observateurs de l’organisation syndicale répartis sur les observatoires régionaux, a-t-il relevé.

Hfaiedh a aussi précisé que les observatoires régionaux de l’UGTT seront représentés par au moins, deux observateurs dans tous les centres de votes, signalant que ces observateurs seront en contact avec les observatoires régionaux et l’observatoire national pour les informer de tout dépassements qui pourrait survenir dans les centres de votes, notamment le jour du scrutin.

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT a souligné que la centrale syndicale est concernée par les prochaines échéances électorales et les résultats des élections, mettant l’accent sur la volonté de l’UGTT de garantir la transparence des élections, notamment en ce qui concerne le principe de l’égalité des chances entre tous les candidats.