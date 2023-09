Campagne de lutte contre les étals anarchiques à Tunis

Les opérations de lutte contre les étals anarchiques et l’usage abusif des trottoirs vont continuer jusqu’à ce que la capitale reprenne son aspect initiale », a indiqué le sous-directeur des Marchés et des Affaires économiques à la municipalité de Tunis, Samy Loussif.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que « les opérations sécuritaires visant à éliminer tous les étals anarchiques ont démarré le mois d’août dernier ».

« La Rue Belhassen Jrad, à Tunis, a été le point de départ de la campagne, au niveau du marché Sidi el-Bahri, a-t-il précisé, ajoutant que cette intitiative a continué, dans un deuxième temps, vendredi soir et samedi matin, à la Place Barcelone, Place Mongi Bali, Avenue de la station et à l’intersection reliant Place Barcelone à la Rue Jamel Abdennaser où 36 points de vente anarchique ont été démontés.

« Les étals anarchiques ont été interdits dans tous ces endroits, conformément à une décision municipale en date du 3 janvier 2019 interdisant tout étal anarchique dans toutes les avenues relevant de la municipalité de Tunis », a-t-il indiqué. Des panneaux interdisant l’occupation des trottoirs ont également été installés.

Selon le responsable, le principal but de ces campagnes, menées en collaboration avec la Direction de la police municipale ainsi que la Direction générale de la sûrete nationale, est de limiter les étals anarchiques dans les principaux axes de la capitale et libérer les trottoirs de ces points de vente illégaux.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, vendredi soir, une visite dans différents endroits à Tunis et pris connaissance des négligences au niveau de la protection de l’environnement dans plusieurs rues de la capitale.

Il a, à cette occasion, insisté sur la nécessité pour toutes les municipalités et les parties compétentes d’accomplir leur rôle de protéger l’environnement dans toutes les régions du pays.

- Publicité-