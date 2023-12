Les organes de 80 corps de Palestiniens restitués ont été volés

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a accusé Israël d’avoir volé les organes de 80 corps palestiniens restitués plus tôt dans la journée au poste frontière de Karam Abu Salem (Kerem Shalom).

« Le bureau des médias dénonce avec la plus grande fermeté le mépris de l’armée d’occupation israélienne pour la dignité des corps de nos 80 martyrs qu’Israël a volés pendant sa guerre génocidaire parce qu’il les a livrés mutilés », indique un communiqué.

« Après examen des corps, il est clair que les traits des personnes tuées ont beaucoup changé, ce qui indique clairement que l’occupation israélienne leur a volé des organes vitaux », poursuit le communiqué.

Le bureau des médias a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’Israël « mutilait » des corps palestiniens et a demandé une enquête internationale indépendante sur l’enlèvement des corps palestiniens et le vol de leurs organes.

« Israël a déjà exhumé des tombes à Jabalia et volé certains corps, sans compter qu’il détient toujours des dizaines de corps provenant de la bande de Gaza.

