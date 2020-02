Les organisations patronales tunisienne et algérienne s’accordent pouir la tenue d’une rencontre en avril 2020

Les responsables de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et de l’organisation algérienne “le forum des chefs d’entreprises” (FCE) ont convenu de tenir une rencontre en avril 2020 pour examiner les moyens de développer les relations de coopéation bilatérale et prospecter les opportunités d’investissement et de partenariat.

L’entretien qui s’est déroulé, mardi, entre le président de l’UTCA Samir Majoul et le vice-président de la centrale patronale algérienne Jawed Salem Allel a permis de mettre l’accent sur les moyens de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et l’Algérie ainsi que les investissements et les échanges commerciaux.

Il a également été question, au cours de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de la délégation algérienne acccompagnant le vice-président du FCE et des membres du bureau exécutif de l’UTICA, de la mise en place de partenariats bilatéraux, en plus du rapprochement entre les opérateurs économiques privés des deux pays.

En 2019, la Tunisie a enregistré un déficit commercial avec l’Algérie de 3038,2 MD, selon les statistiques de l’Institut national de la statistique (INS) publiées en janvier 2020.