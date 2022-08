Les partenaires tunisiens de PPI4MED lancent l’appel à candidatures jusqu’au 15 août

Dans le cadre du projet PPI4MED, l’Agence nationale pour la promotion de la recherche scientifique (ANPR) lance deux appels à manifestation d’intérêt pour élargir la participation au Living Lab national sur les marchés publics de l’innovation (PPI) destiné aux chercheurs et innovateurs ainsi qu’aux entreprises des secteurs de l’eau et/ou de l’énergie.

Les living labs du projet PPI4MED sur les marchés publics de l’innovation sont une plateforme ouverte et dynamique. Ils visent à mettre en relation l’ensemble de l’écosystème d’innovation du pays, les chercheurs, les acheteurs publics et les entreprises privées pour trouver des solutions à des défis majeurs comme, dans ce cas, le domaine de l’eau et de l’énergie.

La date limite de soumission est fixée au 15 août 2022.

Le projet PPI4MED vise à créer et à démontrer un modèle de transfert des résultats des CNR vers les acheteurs publics, l’industrie, les PME et les personnes à travers la co-conception de solutions dans 5 laboratoires vivants nationaux et 1 laboratoire vivant transfrontalier et la mise en œuvre de 12 processus PPI réels pour sensibiliser les décideurs politiques à inclure le PPI comme un instrument stratégique de transfert des résultats dans le cadre de la politique scientifique de chaque pays concerné.