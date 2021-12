Les passages frontaliers s’apprêtent à l’entrée en vigueur du pass sanitaire

A partir du 22 décembre, l’accès aux sièges, espaces et structures relevant des passages frontaliers terrestres, des aéroports et des ports, sera conditionné par la présentation d’un pass sanitaire, dans sa version numérique ou papier, que ce soit pour les employés de ces structures ou les clients, a indiqué, samedi, le ministère du Transport.

Le ministère a souligné que cette mesure intervient en application du décret présidentiel n° 1 de 2021 du 22 octobre 2021, et des mesures spécifiques de lutte contre la propagation du coronavirus et du nouveau variant Omicron.

Le ministère a par ailleurs, rappelé que les terminaux des ports et aéroports sont accessibles aux seuls passagers et aux accompagnants des passagers porteurs de handicap ou mineurs, et aux citoyens se rendant aux ports et aéroports pour des procédures administratives relatives aux vols.

Les équipages des navires étrangers amarrés dans les ports commerciaux tunisiens sont appelés à ne pas débarquer à terre durant toute la période d’amarrage, sauf dans les situations exceptionnelles et à condition de présenter un pass sanitaire et d’effectuer un test rapide, en cas de besoin, a encore précisé le ministère.

Le pass sanitaire, qui entrera en vigueur le 22 septembre, est un document officiel attestant de l’achèvement du processus de vaccination COVID-19, permettant à une personne d’accéder aux lieux et espaces spécifiés conformément au décret présidentiel n° 1 de 2021 du 22 octobre 2021.

Toute personne âgée de plus de 18 ans et ayant reçu une vaccination complète peut télécharger le passeport de vaccination sur son téléphone portable depuis le site Internet de la plateforme « Evax » et l’enregistrer en cas de besoin. Il peut également être extrait sous la forme d’un document papier.