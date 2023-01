Les  patients libyens indésirables dans les cliniques tunisiennes pour  non-paiement de dettes !

Les cliniques tunisiennes de Tunis, la capitale, ont expulsé les patients libyens qu’elles accueillaient et ont arrêté leur traitement sous le prétexte de ne pas payer les dettes dues aux cliniques par l’État libyen, affirme l’agence de presse libyenne LNA.

Des témoins oculaires des patients libyens lui ont déclaré, ajoute-t-elle , lors d’appels téléphoniques, que « les administrations de ces cliniques les ont retirés des cliniques il y a quatre jours, et les ont traités de manière provocante sans tenir compte de leurs conditions de santé difficiles ».

Toujours selon LNA, les patients ont souligné que « cette mesure soudaine de la part des cliniques tunisiennes les a contraints, malgré leur état de santé et leurs conditions financières difficiles, à louer des appartements et des logements modestes, dont la plupart sont dépourvus des possibilités de vie les plus élémentaires, y compris le chauffage, surtout en cette période de froid et d’hiver, dans l’espoir de résoudre ce problème et de revenir terminer leur traitement ».

Les patients libyens ont lancé un appel aux autorités libyennes, à commencer par le ministère de la santé, pour qu’elles interviennent rapidement afin de résoudre ce problème et de prendre en compte leurs souffrances, d’autant plus que parmi eux se trouvent des patients atteints de tumeurs, de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux qui nécessitent des soins médicaux supérieurs.