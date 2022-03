Les patronats, tunisien et italien, conviennent d’organiser  des forums économiques dans maints secteurs

Le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat(UTICA), Samir Majoul a eu, vendredi à Rome(Italie), un entretien avec le président de la Confédération générale de l’industrie italienne,(Confindustria), Carlo Bonomi , axé sur les moyens de promouvoir la coopération économique entre la Tunisie et l’Italie .

L’accent a été mis, à cette occasion, sur le renforcement des investissements italiens en Tunisie, notamment dans les domaines porteurs, tels que le secteur technologique et numérique et le secteur des énergies renouvelables et propres, outre les efforts déployés par le secteur privé en vue de rétablir le rythme de la croissance économique mondiale lequel a connu une régression en raison de la propagation de la pandémie du covid-19, et ce, à travers l’exploitation de nouvelles opportunités d’investissements dans différents secteurs.

Il a été convenu, dans ce cadre, de programmer un certain nombre de manifestations économiques et de forums dans plusieurs domaines d’intérêt commun, précise un communiqué publié, par l’organisation patronale.

Et de préciser que cette rencontre intervient à l’occasion de la participation tunisienne, le 10 mars 2022, à l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2022 de l’Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises (BUSINESSMED) .

L’UTICA est membre fondateur de BUSINESSMED qui regroupe les organisations patronales de 19 pays de la région méditerranéenne et dont le siège officiel est en Tunisie.