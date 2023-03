Les patrons de Conect appellent à l’apaisement

Conect International, deuxième organisation patronale tunisienne, appelle dans un communiqué rendu public ce lundi 6 mars 2023, « à l’apaisement suite aux récents événements qui concernent nos frères subsahariens en Tunisie notamment en situation régulière et tient à rappeler que plusieurs opérateurs africains sont installés en Tunisie et contribuent à son développement économique et offrent des postes d’emplois aux jeunes tunisiens et que plusieurs opérateurs, cadres et experts tunisiens opèrent dans les pays subsaharien »s.



Mettant en valeur les relations entre la Tunisie et les pays d’Afrique Subsaharienne sont très soudées, elle estime « primordial de les préserver et de les développer davantage pour accroitre la collaboration Sud-Sud. La Tunisie bénéficiant d’un certain capital sympathie et de confiance de la part de ses partenaires subsahariens a veillé à développer la coopération technique avec plusieurs pays africains en mettant à leur disposition une élite de ses ingénieurs et de ses compétences pour les aider à développer leurs infrastructures et à maîtriser les technologies nécessaires dans les différents domaines principalement techniques et financiers. Il est primordial de rappeler que la Tunisie a aussi ouvert ses universités à des dizaines de milliers d’étudiants africains qui apportent un précieux concours au développement des relations de coopération et de partenariat entre leurs pays et la Tunisie et entre les pays africains de manière plus large »

