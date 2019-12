Les patrons du Kef font Sit-in pour demander la justice fiscale

Plusieurs commerçants, industriels, professionnels et artisans au Kef ont observé, lundi, un sit-in devant le siège du gouvernorat pour appeler à l’instauration d’une politique fiscale juste.

Ce mouvement de protestation a été décidé à l’issue de la réunion du conseil élargi de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA) du Kef, tenue vendredi dernier, a indiqué le président de l’URICA, Hassine Mouaoui au correspondant de TAP.

Les protestataires revendiquent la mise en place d’une politique fiscale juste qui prennent en considération la situation économique difficile que connait le pays.

Ils regrettent également les amendes infligées aux professionnels en raison des retards cumulés de paiements des impôts et taxes surtout en cette période de crise qu’ils traversent à cause de la propagation des phénomènes des étals anarchiques et du commerce parallèle.