Les Pays-Bas désireux d’investir davantage en Tunisie, affirme son PM

Lors d’un entretien téléphonique avec le président de la République, Kais Saied, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a exprimé la volonté de son pays d’investir davantage en Tunisie, notamment dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables.

Les deux parties ont évoqué les relations privilégiées entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1958, ainsi que la récente rencontre du 11 juin à Tunis, à laquelle ont participé, outre le Premier ministre néerlandais, le chef du gouvernement italien et le président de la Commission européenne.

Elles ont également abordé les relations de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne. Le président de la République a rappelé que ces relations sont stratégiques et peuvent être plus larges et plus étroites, soulignant que nous pouvons tracer ensemble, main dans la main et d’égal à égal, un nouveau cours dans l’histoire.