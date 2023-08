Les pays européens invités à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

Le président du groupe du Parti populaire européen (groupe PPE), Manfred Weber, a fait part de la disposition des parlementaires européens à continuer d’apporter le soutien nécessaire à la Tunisie pour faire face aux défis économiques et sociaux.

Le parlementaire a incité les pays européens à intensifier les programmes d’investissement en Tunisie et à soutenir le pays dans ses négociations avec le Fond monétaire international (FMI).

Lors de son entretien, mercredi, au Palais du Bardo, avec le président du parlement, Brahim Bouderbala, Weber a exprimé l’intérêt qu’il porte au processus de réforme politique dans le pays, s’interrogeant sur le rôle de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ses priorités.

Il a, en outre, mis en avant l’intérêt que porte le parlement européen à l’égard de ses relations avec la Tunisie, soulignant l’importance du travail conjoint et de la coopération avec les deux institutions parlementaires, indique un communiqué du parlement.

Pour sa part, Bouderbala a souligné l’importance du rôle des parlementaires pour renforcer la coopération et favoriser le rapprochement, mettant en avant les relations solides unissant l’ARP et le parlement européen et la volonté commune de les consolider davantage.

Le président du parlement a, par ailleurs, donné un aperçu des développements politiques survenus en Tunisie depuis la Révolution et les impacts négatifs qui ont eu lieu.

Cela a nécessité, a-t-il dit, de mettre en place, le 25 juillet 2021, un processus de réforme politique dont l’application s’est poursuivie selon une feuille de route qui s’est soldée par l’instauration d’une nouvelle constitution et l’organisation des élections transparentes.

