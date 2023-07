Les personnes ayant reçu l’identité numérique sont appelées à renouveler la validité de leur identité

Les personnes ayant reçu l’identité numérique devraient renouveler, gratuitement, la validité de leur identité sur le site officiel de l’identité numérique e-houwiya.tn, avant au moins, 30 jours, de la date de son expiration, a indiqué, samedi, le ministère des Technologies de la communication.Il s’agit, d’abord, de s’inscrire à l’entrée sur le site officiel de l’identité numérique, et de renouveler l’identité numérique après la signature électronique de la demande de renouvellement et l’acceptation des conditions d’utilisation du certificat de la signature électronique .Ensuite, il aura l’annulation de l’identité actuelle et la publication d’une nouvelle identité de manière automatique. Le nouveau code secret sera envoyé par SMS. La date d’expiration de la nouvelle identité numérique peut être consultée à travers le service USSD *1717*1*2#

