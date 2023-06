Les pertes des secteurs touristiques arabes à cause de la pandémie du coronavirus s’élèvent à 300 milliards de dollars

Les pertes des secteurs touristiques dans les pays arabes ont atteint 300 milliards de dollars à cause de la pandémie du coronavirus, a indiqué, lundi, le président de l’Organisation arabe du Tourisme Bandar bin Fahd Al-Fahid.

» La pandémie du covid étant maitrisée à 100% dans les pays arabes, il est bien temps de renforcer la coopération dans le domaine touristique, d’autant plus que le nombre de touristes a augmenté de 63% de par le monde, dépassant 900 millions de touristes à fin 2022 » a-t-il ajouté à l’ouverture du Forum arabe des médias touristiques organisé à Tunis, , sur le thème » Rôle des médias dans le développement du tourisme interarabe « .

L’Organisation arabe du Tourisme lancera prochainement des programmes de coopération avec le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat pour renforcer le tourisme interarabe, a-t-il indiqué.

A ce titre, les médias constituent, selon lui, un partenaire indispensable pour promouvoir les richesses touristiques de la région arabe et booster l’industrie touristique arabe qui constitue un levier économique important pour les pays arabes.

De son côté, le président de l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), Mohammed bin Fahd Al-Harthi a plaidé pour un contenu médiatique crédible et de qualité, affirmant que les médias touristiques constituent un vecteur de promotion du développement culturel et civilisationnel des pays arabes.

Intervenant sur cette thématique, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a appelé à créer une nouvelle spécialisation en médias touristiques qui associent les connaissances pratiques de l’industrie touristique et la formation médiatique académique.

Belhassine a considéré que la réussite d’une destination touristique quelconque dépend fortement du travail médiatique la promouvant, estimant que tourisme et médias sont des partenaires indissociables.

La première édition du Forum arabe des médias touristiques se tient à l’initiative du ministère du tourisme et de l’artisanat, en marge de la 23e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se déroule du 12 au 15 juin à la Cité de la culture à Tunis.

Elle vise à mettre l’accent sur le rôle des médias dans le développement d’une industrie touristique arabe et la promotion des destinations touritiques de la région.