Les petites remises de prix, habituelles des patrons, débutent à Siliana

L’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA), à Siliana, annonce, à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, des remises facultatives, entre 10 et 20 %, sur les prix du prêt-à-porter et des pâtisseries et ce, à partir de la mi-ramadan.

Ces réductions sont coordonnées entre les professionnels et les commerçants de toutes les délégations de la région, précise Bilel Chihi, président de l’URICA de Siliana, à l’agence TAP.

Les commerçants de la ville de Siliana, interrogés par l’agence TAP, sont divisés entre soutenir les réductions proposées, en considération de la baisse du pouvoir d’achat et refuser d’y adhérer du fait que l’Aïd est une occasion à ne pas manquer pour faire des bénéfices.

Jusqu’au 22 ramadan, l’activité commerciale dans la région n’a pas enregistré une dynamique particulière, constate l’agence TAP. Cette stagnation s’expliquerait par des facteurs économiques, en plus des intempéries, au cours de ces derniers jours.