Les piques, pince sans rire, de Majoul à Tabboubi et Mekki à Sousse

Inaugurant ce matin à Sousse, le nouveau pavillon médical de l’hôpital de Sahloul, construit par Moez Driss et les entreprises de Salem & Mohamed Gloulou, les entreprises Salem Boumiza et Abdelhamid Bechikh, le président de l’Utica Samir Majoul a pris la parole avec un micro qui s’était subitement mis en panne. Pince sans rire, il s’adresse indirectement à Noureddine Tabboubi pour s’étonner que le micro tombe en panne lorsqu’il prend la parole. Le ministre de la santé Abdellatif Mekki , présent à la cérémonie de remise des clefs du nouveau pavillon au directeur de l’hôpital où la distanciation sanitaire était loin d’être respectée, rebondit alors pour souffler à Majoul d’arrêter les piques. « C’est de bonne guerre. Il me pique plusieurs fois, alors que ne lui en est fait juste une », répond Majoul.

Majoul n’oublie pas, non plus, le ministre de la santé, lorsqu’il se retourne pour l’interpeller, en réponse à toute la cabale dont fait l’objet le patronat tunisien depuis peu. « Il n’y aurait pas un peu de corruption dans ce projet fait en 15 jours Monsieur le ministre ? » lui demande-t-il. Et Mekki, qui appréciait mal la remarque, de répondre sceptique que « Inchallah non » !