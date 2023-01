Les pluies dès mercredi sur la plupart des régions

Le temps sera marqué au cours des journées du mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023, par l’arrivée de masses d’air froides dans les différentes régions du pays, à indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié lundi.

Ces masses d’air engendreront, d’après l’INM, des chutes de pluies parfois orageuses dans le Nord et localement dans le centre et qui seront diluviennes surtout à l’extrême Nord et au Nord-ouest, accompagnées des chutes de grêles dans des endroits limités.

Les températures seront considérablement en baisse dans la plupart des régions surtout les jeudi et le vendredi prochains, dont les maximales oscilleront entre 08 et 14 °c et ne dépasseront pas les 5°c sur les hauteurs ouest avec la chute de neiges.

Les vents souffleront forts à une vitesse de 50 à 70 km/h allant temporairement jusqu’à 90km/h près des côtes et sur les hauteurs, suscitant des phénomènes de sables et de poussières au Sud.

L’INM prévoit, encore, la continuité des chutes de pluies le samedi 21 et le dimanche 22 janvier 2023, surtout dans le Nord et le Centre avec une baisse des températures.