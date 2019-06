Les pommes de terre égyptiennes certifiées « conformes aux normes »

Le bureau de la représentation commerciale de l’ambassade d’Egypte à Tunis a affirmé, que l’importation de pommes de terre en provenance d’Egypte, avait été effectuée après soumission du site de production et des opérations d’expédition, de chargement et de transport, à une inspection, “preuve ultime de sa qualité”, alors que des responsables des organisations agricoles en Tunisie continuent de remettre en cause la qualité de la marchandise en question.

Dans un communiqué rendu public vendredi, le bureau a indiqué qu’un comité conjoint de l’OCT (ministère du Commerce) et du ministère de l’Agriculture, avait rendu visite à l’entreprise exportatrice “Agro-Alex Group” afin d’effectuer le contrôle technique nécessaire, et avait confirmé l’intégrité du processus d’importation qui s’est déroulé conformément aux normes et aux dispositions juridiques en vigueur”.

“Les rumeurs qui circulent à propos de la qualité des pommes de terre importées par la Tunisie en provenance d’Egypte, n’ont aucun fondement”, indique la même source.

L’UTAP et le Syndicat des Agriculteurs Tunisiens ont dernièrement mis en doute la qualité des pommes de terre égyptiennes, soulignant la disponibilité de la production locale et exigeant le retrait de la marchandise importées des circuits de distributions.