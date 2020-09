Les premières semaines de l’année scolaire consacrées aux rattrapages

La première période de l’année scolaire 2020 / 2021 , entre 4 et 6 semaines, sera consacrée aux cours de rattrapage du programme pédagogique du troisième trimestre de l’année scolaire précédente, a annoncé mercredi Mohamed Hadj Taieb, chargé des médias au sein du ministère de l’éducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Haj Taieb a souligné la possibilité d’apporter des modifications au calendrier scolaire.Selon lui, les commissions des programmations pédagogique et logistique sont en train de finaliser les préparatifs de la rentrée scolaire au niveau central et régional et d’examiner tous les scénarios, pédagogiques et pratiques en lien avec la situation sanitaire du pays.YOSR