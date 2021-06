Les premiers camions de « commerce de transit » passent par Ras Jdir vers la zone franche de Misrata

La zone franche de Misrata (ZFM) a annoncé que le premier convoi de camions chargés de marchandises est arrivé au point de passage frontalier tuniso-libyen de Ras Ajdir, lançant ainsi le commerce de transit pour la zone. Le convoi de camions a traversé escorté par des gardes douaniers.

ZFM n’a pas dévoilé les marchandises transportées, mais a indiqué la cargaison était destinée à « Rouge Supply and Export », ajoutant qu’il s’agit de la première société étrangère autorisée par ZFM à faire du commerce de transit.

ZFM a déclaré que le commerce de transit permettra de réaliser un ensemble de gains directs et indirects pour l’économie libyenne, d’augmenter le volume des échanges commerciaux entre la Libye et les pays voisins, en plus de réaliser un ensemble d’avantages comme une autre source de devises fortes, et de réaliser le développement le long des lignes qu’il traverse à l’avenir.

Il est à rappeler que la Libye parle depuis des décennies de développer le « commerce de transit » dans le cadre de ses projets de diversification de ses revenus hors hydrocarbures. Le rêve est de devenir une, ou la »Porte de l’Afrique » du commerce de transit.

Récemment, la Turquie a discuté du développement d’un centre de transit à Misrata pour le commerce de transit vers l’Afrique, et l’Algérie et la Tunisie ont fait des efforts pour accroître le commerce de transit avec le continent subsaharien.