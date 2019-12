Les premiers indices sur son prochain ministre des finances, révélés par Habib Jemli

«Je compte terminer la formation du gouvernement la semaine prochaine», a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à l’agence de presse Reuters. Dans une adresse aux Tunisiens, diffusée sur son compte You Tube, le chef du gouvernement désigné, a été moins précis, déclarant que les concertations autour de la formation du nouveau gouvernement “progressent de façon notable”, et «nous parviendrons très prochainement à un accord sur le programme, les priorités et la structure du futur gouvernement»

Chez Reuters, Jemli a déclaré qu’il confierait les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense et des Affaires étrangères à des indépendants politiques non affiliés aux grands partis et qu’Ennahdha l’avait bien compris. Jouerait-il sur les mots par «indépendants politiques », pour rester sur sa promesse de ne pas politiser les ministères de souveraineté ?

Dans la même interview à Reuters, Jemli indique que «son choix du ministre des Finances, sera pour une personnalité à la fois locale et internationale, capable de négocier avec des partenaires étrangers, sans révéler le nom de la personne.