Les préparatifs pour la présidentielle seront bientôt engagés

Une fois la deuxième chambre parlementaire instaurée, l’instance électorale se penchera sur les préparatifs en prévision de la prochaine élection présidentielle, dont notamment, l’élaboration du calendrier afférent à cette échéance, affirme Mohamed Tlili Mnasri, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE),

Dans une déclaration à l’agence TAP, dimanche, à Sfax en marge d’une journée d’information sur le parachèvement de la mise en place de la deuxième chambre parlementaire, prévue en avril prochain, Mnasri a souligné que la prochaine présidentielle aura lieu conformément à la date prévue, soit au cours du mois de septembre ou d’octobre prochain qui coïncident avec les trois derniers mois du mandat présidentiel.

Il a ajouté que la loi électorale relative à l’élection présidentielle de 2014 maintient les mêmes conditions de candidature à la présidentielle, à l’exception d’une différence minime apportée par la Constitution de 2022 au niveau de l’âge, de la nationalité et de la jouissance des droits civiques et politiques, et ce, conformément aux dispositions de la décision réglementaire de l’ISIE. »

Au cours de cette journée d’information, un exposé a été donné sur les différentes étapes du processus de création des conseils locaux, des règles d’organisation et de fonctionnement des conseils régionaux, des procédures d’élection des conseils des districts ainsi que sur le Conseil national des régions et des districts.