Les prêts et garanties de l’Etat aux entreprises publiques s’élèvent à 12,4 Mds DT en 2022

Le ministère des finances a publié un rapport sur les transferts et les garanties consentis au profit des entreprises publiques et des établissements publics non administratifs. Celui-ci indique que l’appui budgétaire annuel aux entreprises publiques et établissements publics non administratifs s’élève à 29 % du budget des dépenses soit 12,4 Mds DT en 2022, après 10,7 Mds TND en 2021. En 2022 la STEG a obtenu une garantie de 393 M TND et un prêt de 312,5 M TND, la STIR a bénéficié d’une garantie de 245 M TND afin de financer ses importations de pétrole tandis que l’Office des céréales a reçu une garantie de 254 M TND afin de couvrir les opérations d’importation. Enfin, une garantie de 77,4 M TND a été accordée à l’Office du commerce de Tunisie.

D’après le rapport publié par le ministère des Finances tunisien, l’encours cumulé de la dette des six principales entreprises publiques (Tunisair, Transtu, OACA, SNCFT, CTN et OMMP) placées sous la tutelle du ministère du Transport est passé de 5,9 Mds TND (1,8 Md EUR) en 2020 à 6,5 Mds TND (2 Mds EUR) en 2021, soit une augmentation de 9,9%. Tunisair concentre à elle seule près de 34% de l’endettement total de ces six entreprises publiques et seules la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) ont réduit leurs niveaux d’endettement entre 2020 et 2021, ces derniers sont passés respectivement de 357 M TND à 293 M TND et de 17 M TND à 13 M TND.