Les prix des bananes n’ont pas changé, explication de la chambre des intermédiaires

Comme annoncé officiellement hier mercredi 8 mars, les prix de vente au public des bananes et des pommes ont été fixés, respectivement, à 5 dinars/ kg et à 4,5 dinars/ kg, en vertu d’un arrêté de la ministre du Commerce et de Promotion des Exportations, rendu public, hier mercredi 8 mars.

Mais selon Ali Matmati, de la Chambre régionale des intermédiaires de vente de fruits et légumes au marché de gros de Bir el Kasaa, cité par Mosaique FM, jeudi 9 mars, les nouveaux tarifs seront appliqués pour les pommes à partir de ce jeudi et pas pour les bananes. Une étude est en cours avec les fournisseurs et dans une semaine les nouveaux tarifs seront annoncés….Le problème se pose car il s’agit d’un produit importé tandis que les fournisseurs ont déjà contacté le ministère du Commerce. Ils doivent liquider les stocks avant d’appliquer les nouveaux tarifs fixés par les autorités pour les nouveaux stocks qui seront mis en vente durant le mois de Ramadan, a expliqué Matmati.