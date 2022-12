Les prix des marchandises, légumes et carburant libyens s’embrasent après la réouverture de Ras Jdir

Le chef du poste frontalier de Ras Jdir du côté libyen, Mohammed Jarrafa, a déclaré que le point de passage enregistre une explosion du transport des marchandises, du carburant et des légumes libyens au milieu de l’inaction des autorités libyennes.

Cité par the Libya Observer, il a ajouté que les prix des légumes en Libye ont grimpé en flèche, ayant été pris d’assaut sitôt revenu à la normale le trafic à la frontière ces derniers jours.

« Les vrais révolutionnaires doivent se rendre à la frontière de Ras Jdir et reconsidérer ce qui s’y passe », a-t-il fait remarquer.

Jarrafa a affirmé que les demandes des manifestants de Ben Guerdane ont été matérialisées sans aucune obstruction de la part des autorités libyennes, ajoutant qu’il est assez étrange que les trois gouvernements libyens soient restés les bras croisés, regardant l’économie de la Libye ainsi malmenée, sans broncher.

« La circulation via Ras Jdir ceux qui vont recevoir des traitements et des soins en Tunisie mais aussi ceux qui se livrent à la contrebande de marchandises via la frontière, ajoutant aux difficultés de l’économie libyenne sans aucune dissuasion. » a ajouté Jarrafa.

La frontière de Ras Ajdair a été rouverte aux voyageurs des deux côtés après la levée de l’interdiction de passage des affaires et du commerce qui durait depuis plusieurs semaines. Cette interdiction est intervenue alors que la Libye a imposé des droits de douane sur les marchandises importées de Libye par les Tunisiens dans leur pays et a interdit le transport de certaines autres marchandises via la frontière.

Les manifestants de Ben Guerdane ont également mis fin à leurs protestations qui avaient débuté en novembre dernier.