Les prix des produits agricoles seront plus abordables pendant le mois de Ramadan

-Le directeur général de la Concurrence et des études économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti a déclaré, mardi, aux médias, qu’une hausse des prix des produits agricoles pendant le mois de Ramadan, prévu jeudi 24 mars, est peu probable.

Touiti, qui s’adressait aux journalistes lors d’une conférence de presse consacrée aux préparatifs pour le mois de ramadan, a ajouté que les prix de la plupart des produits agricoles seront plus accessibles que ceux enregistrés durant la période précédente à l’exception du piment.

La hausse du prix de ce légume est due à certaines difficultés enregistrées dans les zones de production a-t-il précisé, notant qu’avec la hausse des températures, la demande serait en hausse sur le piment et par conséquent les prix augmenteront.

Le taux d’inflation a atteint en février dernier, 10,4% avec une hausse remarquable des prix des produits alimentaires à 15,6%. Selon Touiti, les prix de plusieurs produits alimentaires à l’instar des viandes blanches devraient être moins chers après l’initiative prise par le ministère de plafonner les prix de certains produits à l’instar des œufs à 1,480 dinar (les 4 ) et des viandes de poulet (8,700 dinars et d’escalope de dinde, a-t-dit.

« Le ministère du commerce et tous les établissements concernés ne toléreront pas les dépassements dans ce domaine », a rassuré le responsable.

Il a cependant, affirmé que les prix d’autres produits de consommation prisés par les consommateurs et librement fixés pourraient enregistrer une hausse durant le mois de Ramadan, ce qui pourrait contribuer encore à la détérioration du pouvoir d’achat.

Des baisses volontaires seront décidées par la profession à cet effet et des marges bénéficiaires seront fixées à cet effet en coordination avec les départements techniques conformément à l’article 4 de la nouvelle loi sur la réorganisation de la concurrence et des prix et des points de vente ( du producteur au consommateur) ont été installés dans les plusieurs sites, a indiqué Touiti.

Il a aussi fait savoir que pour améliorter l’état d’approvisionnement du marché, les mesures d’interdiction de l’exportation des légumes et du lait conditionné destiné à la consommation familiale seront prolongées.