Les problèmes entravant la réalisation d’un hôpital régional à Ghardimaou seront résolus, assure le président de la République

Le président de la République Kaies Saied, a souligné lors de sa visite inopinée effectuée lundi dans la délégation de Ghardimaou(gouvernorat de Jendouba), qu’un suivi sera assuré au dossier de réalisation d’un hôpital régional à Ghardimaou. Il s’agit également d’appliquer le verdict prononcé au profit des propriétaires du terrain, choisi pour la réalisation du projet, dont la non exécution a bloqué le démarrage des travaux malgré un achèvement des études et procédures nécessaires au profit du ministère de la santé partie responsable de la réalisation du projet. Saied a exprimé son étonnement face au manque d’intérêt à ce dossier sous prétexte que le coût est élevé prononcé au profit des propriétaires de biens fonciers par le tribunal soit près de 5.7 millions de dinars, à raison de 160dt le mètre2. Le président de la République, a souligné lors d’une réunion organisée au siège de la délégation, l’impératif de suivre le dossier et la nécessité d’entamer les travaux du projet financé par le Koweit dans les plus brefs délais. Le président de la République avait reçu il y’à un mois un dossier déposé par les deux propriétaires concernés pour bénéficier de la somme d’argent conformément au verdict prononcé par le tribunal. Les deux personnes concernées impliquées dans cette affaire ont déclaré à l’agence TAP que le dossier a été présenté au président de la République après avoir entendu parler que le ministère de la santé est à la recherche d’un autre lot de terrain. Une telle décision a été considérée par des responsables dans la région et représentants de la société civile, une tentative de bloquer le projet avec une disposition d’annuler l’étude du projet dont le coût a dépassé 8 millions de dinars. Le ministère de la santé a été également accusé, par les propriétaires de terrains choisis pour la réalisation du projet, d’induire le président de la République en erreur en expliquant que le projet a été entravé à cause de leur refus la somme de plus de 600 mille dinars.

