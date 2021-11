Les produits du terroir à l’honneur par l’APIA

Le marché des produits de terroir constitue le bouquet final du Concours tunisien des produits du terroir, organisé par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, et en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des PME, du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et de la Cité des Sciences de Tunis, avec l’appui du «Projet d’accès aux marchés de produits agroalimentaires et de terroir» (PAMPAT) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par le Secrétariat d’État à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO).

Mme Inji Doggui Hanini, directrice générale de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a affirmé que « le Marché des produits du terroir est une occasion pour les producteurs de présenter leurs produits aux consommateurs tunisiens. C’est également une première fenêtre ouverte sur l’accès au marché international, ainsi qu’au marché local.

Josef Renggli Ambassadeur de Suisse en Tunisie a ouvert le bal par une « succulente » inauguration du Marché des produits du terroir, ce jeudi 14 octobre, quelques jours seulement après sa prise de fonction, s’attardant devant tous les stands de l’exposition, sans exception, et prenant soin de savourer chacun des produits tout en exprimant son admiration de la saveur et de la qualité de nos produits du terroir. À ce propos, il a affirmé que « j’ai été énormément impressionné. »

Parmi les exposants, bon nombre en étaient à leur première. C’est ainsi que Wiem Nefzi, a parlé de ses objectifs qui consistent à « faire connaître mon entreprise et les produits que nous fabriquons. Nous ambitionnons également, à travers le Marché des produits du terroir, à cibler une nouvelle catégorie de clientèle, peut-être différente de celle que nous avons déjà attiré. » Même objectif pour Khawla Elhaj Ameur .« Nous fabriquons un produit bio de manière traditionnelle que nous voulons faire partager aux consommateurs » a-t-elle dit. Un discours que l’on retrouve également dans les propos de Anis Rezgui. « Nous ambitionnons de faire connaître nos produits, en élargissant les débouchés sur le marché local, dans un premier temps et, pourquoi pas à l’international, dans une deuxième étape », a-t-il dit Mohamed Farjallah affirme pour sa part que « nous espérons renforcer notre positionnement. Nous souhaitons également développer davantage notre marché à l’exportation. »