Les professionnels de la gastronomie demandent l’accélération de la révision du classement des restaurants touristiques

Le projet de révision du système de classement des restaurants touristiques engagé depuis 2017 lors de la première assemblée générale de la fédération tunisienne des restaurants touristiques FTRT a été examiné cours d’une séance de travail tenue en présence du ministre du Tourisme Habib Ammar et Sadok Kouka président de la FTRT, des responsables du ministère et de l’ONTT ainsi que plusieurs professionnels du secteur.

le ministre a rappelé l’importance et la richesse du patrimoine culinaire tunisien qui se doit d’être davantage valorisé à travers toutes les régions du pays afin d’en faire un levier d’attractivité touristique. Et d’ajouter: « la refonte du système de classement aura le mérite d’agir positivement sur la qualité des prestations, du booster l’investissement et de promouvoir les produits du terroir. »

De son côté Sadok Kouka président de la FTRT a insisté sur la nécessité d’accélérer le processus de révision du classement en parfaite concertation avec les partenaires de l’administration du tourisme.

Il convient de noter que le secteur ; qui compte 375 restaurants touristiques est regi par une règlementation qui date de trente ans, celle de 1989 devenue obsolète de par les évolutions que connaît le métier lui-même et plus encore le secteur touristique avec ses nouvelles exigences et les nouvelles attentes des consommateurs.

La démarche, la première du genre pour ce secteur, a été précédée par plusieurs concertations et a eu le mérite de mettre l’accent sur la valorisation du patrimoine culinaire tunisien.

En effet, et au-delà de la seule gastronomie et des normes dimensionnelles les acteurs du secteur auront, à travers cette révision, à promouvoir d’autres concepts de restauration, d’autres produits et d’autres filières de l’art culinaire qui s’appuient sur l’attente du client et plus encore à côtoyer les évolutions des tendances de la demande aussi bien nationale qu’internationale. Les équipes de la direction centrale du produit relevant de l’office national du tourisme tunisien, ONTT, qui vont piloter le projet de refonte, aux côtés de la profession ont déjà préparé le projet de cadrage de la révision du système qui préconise plusieurs étapes dont notamment la lecture analytique de l’état des lieux et le benchmarking et l’élaboration d’un plan opérationnel. Il a été convenu d’établir un échéancier précis du projet et le soumettre à une nouvelle séance de travail qui se tiendra au cours de la semaine prochaine.