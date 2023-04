Les professionnels de la pâtisserie appelés à signaler les augmentations illégales des prix des matières premières

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a appelé, samedi, les professionnels du secteur de la pâtisserie et de la boulangerie à signaler les abus en matière de prix commis par certains fournisseurs de matières premières (sucre, farine, semoule…), auprès des directions centrales et régionales compétentes.

Cet appel intervient en réaction à des informations véhiculées au sujet d’augmentations illégales des prix des matières concernées pratiquées par certains fournisseurs, à l’approche de la fête d’Aïd El-Fitr.

Le département du commerce a affirmé que ses services de contrôle veilleront à poursuivre ces dépassements et à sanctionner fermement les contrevenants conformément aux lois en vigueur. Il a exhorté les professionnels et les citoyens à soutenir les efforts de l’Etat dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le monopole.

