Les professionnels de la santé appellent à accélérer la fourniture des moyens de protection

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi, s’est entretenu, jeudi après-midi, au Palais du Bardo, avec le président du conseil de l’ordre des médecins, Slim Ben Salah, le président du conseil de l’ordre des pharmaciens, Chedhli Fendri, le président du conseil des pharmaciens, Salah Mejri et le docteur Mondher Ounissi au sujet de la situation sanitaire générale dans le pays, en rapport avec la propagation de la pandémie du Coronavirus et des moyens de conjuguer les efforts pour surmonter cette crise.

Les présidents des conseils de l’ordre des médecins, des pharmaciens et des dentistes ont souligné, à cette occasion, la nécessité d’accélérer la promulgation de lois et l’adoption de mesures adéquates pour répondre avec efficacité aux enjeux liés à cette crise, en ce qui concerne, notamment, l’arrivée des équipements et la fourniture des moyens de protection et de prévention nécessaires pour combler les lacunes constatées à ce niveau.

Ils ont dans ce sens appelé à tenir compte des circonstances difficiles auxquelles font face les travailleurs de la santé dans le secteur privé qui exigent, ont-ils dit, des mesures spécifiques pour atténuer les pressions engendrées par les crédits bancaires ainsi que par les charges fiscales et sociales.

Ils ont évoqué lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence du président de la commission de la santé, Khaled Krichi, les difficultés rencontrées par le personnel médical et paramédical en cette conjoncture délicate, appelant à leur fournir les moyens de protection nécessaires et à parfaire la coordination entre les différents intervenants des secteurs public et privé pour lutter contre la propagation du virus parmi les professionnels de la santé et en vue de faire réussir le plan d’action élaboré à cet effet.

Pour sa part, le président de l’ARP a souligné l’impératif de respecter les dispositions de la politique sanitaire mise en place, en particulier, le confinement sanitaire, les règles d’hygiène et le respect de la ” distanciation sociale”, insistant sur la nécessite d’aménager les hôpitaux et les services médicaux dans les secteurs public et privé, afin de remporter cette bataille.

Le président de l’ARP a loué les efforts déployés par le cadre médical et paramédical, évoquant les sacrifices consentis par ” l’armée des blouses blanches qui mènent un combat féroce contre un ennemi invisible”, selon ses propos.