Les progressistes du Sénat demandent à Biden de réduire le nombre de morts civiles à Gaza causées par les armes US

Un groupe de sénateurs progressistes démocrates, emmené par la sénatrice Elizabeth Warren , presse le président Biden et son administration de renforcer la surveillance de l’utilisation des armes militaires américaines par l’armée israélienne à Gaza, afin de réduire le nombre de victimes civiles. Dans une lettre adressée au président Biden, les sénateurs s’alarment du fait que les forces israéliennes tirent des obus d’artillerie de 155 mm, des armes explosives non guidées dont le rayon d’action est compris entre 100 et 300 mètres, à proximité de zones civiles densément peuplées. « Les forces israéliennes ont déjà utilisé ces obus pour frapper des zones peuplées, notamment des quartiers, des hôpitaux, des écoles, des abris et des zones de sécurité, causant un nombre stupéfiant de morts civiles », écrivent-ils, notant que plus de 30 groupes de la société civile basés aux États-Unis ont mis en garde le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, contre la fourniture de ces obus à Israël. Ils ont fait circuler la lettre avant un vote de procédure clé au Sénat, mercredi, pour entamer le débat sur un programme d’aide d’urgence à l’étranger de 110 milliards de dollars, qui comprend 14 milliards de dollars d’aide à Israël.

Les sénateurs démocrates qui ont signé la lettre à Biden ont cité des articles de presse selon lesquels le ministère de la Défense n’a envoyé qu’un général du corps des Marines pour conseiller Israël sur la manière de réduire les pertes civiles et que les responsables militaires américains n’ont pas encore défini de mesures de protection ou indiqué comment Israël devrait utiliser les armes américaines. « La prévention des pertes civiles est une pierre angulaire de la politique étrangère américaine, et les responsables militaires américains n’ont pas encore défini de mesures de protection ni indiqué comment Israël devrait utiliser les armes américaines, ont-ils souligné.

